Il campionato del Romagna RFC inizia il 9 ottobre: definito il calendario della nuova stagione

Prenderà il via domenica 2 ottobre il campionato di Serie A 2022-23: il Romagna RFC, inserito quest’anno nel girone 2, dovrà però aspettare la settimana successiva per scendere in campo perché sarà di riposo proprio nel primo turno.

Il cammino del Romagna in questo nuovo girone tutto veneto inizierà dunque il 9 ottobre con una trasferta, a Verona, mentre il debutto casalingo è fissato il 16 ottobre, con il Patavium, altra new entry del girone, neopromossa dalla Serie B. Il 23 ottobre i galletti saranno a confronto con un’altra formazione di Padova, ospiti del Valsugana. Ottobre si concluderà con la prova casalinga con il Valpolicella, ultimo impegno prima della domenica di sosta di inizio novembre, un altro mese particolarmente impegnativo, con 3 appuntamenti in programma. Il 13 novembre sarà la volta della trasferta a Paese, a cui seguiranno due prove casalinghe, il 20 con i Ruggers Tarvisium e il 27 con il Casale. Dopo le due date previste a dicembre – l’11 trasferta a Vicenza e il 18 appuntamento casalingo con il Petrarca – il girone di andata si concluderà il 22 gennaio, quando i galletti faranno visita al Badia.

Il girone di ritorno riprenderà subito, il 29 gennaio, per concludersi il 7 maggio.

La Formula

Inizio: domenica 2 ottobre 2022

Termine: domenica 4 giugno 2023

Promozioni in Peroni TOP10: una

Retrocessioni: quattro

Trentatré squadre partecipanti, tre gironi da undici squadre ciascuno su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone.

Accedono alle semifinali di andata (21 maggio) e ritorno (28 maggio) per la promozione nel Peroni TOP10 le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda (Art. 30 del Regolamento Sportivo).

Le vincenti del doppio turno di semifinale si affrontano nella Finale Promozione del 4 giugno (gara unica in campo neutro). La vincente della Finale viene dichiarata Campione d’Italia di Serie A maschile 2022/23 ed è promossa nel Peroni TOP10 2023/24.

Retrocedono in Serie B 2023/24 le undicesime classificate di ciascun girone e l’ultima classificata della Pool Play-Out tra le decime di ciascun girone.