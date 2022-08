Historic Minardi Day 2022: eventi culturali, world premiere, tributi storici e un’imperdibile asta

Si sta delineando il calendario dei numerosi eventi che andranno a comporre il programma della sesta edizione dell’Historic Minardi Day, che si svolgerà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto.

Oltre all’intensa attività in pista che vedrà in azione oltre 360 incredibili vetture tra monoposto di Formula 1, Formula 2, Formula 3, F3000, GP2, Formula Italia, prototipi e Gran Turismo, insieme agli Historic Tributi in collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari e la Scuderia del Portello per un incredibile viaggio nella storia del Motorsport mondiale di oltre 50 anni, numerosi saranno gli

appuntamenti all’interno della sala briefing (1° piano, scala D) in collaborazione con Giorgio Nada Editore, Edizioni Minerva, Renata Nosetto, Bucci Composites, Giusti Aste e Vision Up

Sabato 27:

– Ore 12:00 – World Premiere – Bucci Composites presenta in anteprima mondiale il nuovo cerchio 20” per supercar in fibra carbonio realizzato dalla Bucci Composites per l’after market.

– Ore 14:30-15:30 Presentazione del libro “GILLES VILLENEUVE OLTRE OGNI LIMITE” di Diego Alverà.

– Ore 15:30-16:30 Presentazione del libro “CHRIS AMON LA SFORTUNA NON ESISTE” di Emiliano Tozzi con Siegfried Sthor, ex pilota di Formula 1 e attuale direttore della scuola

Guidare Pilotare di Misano.

– Ore 16:30-17:30 Presentazione del libro “ELIO DE ANGELIS Il ‘PRINCIPE’ DELLA FORMULA 1” di Gianluca Teodori.

– Ore 18:00 Asta di auto e automobilia, da Nuvolari a Schumacher.

Domenica 28:

Ore 10:30-11:30 Presentazione del libro “GIù LA VISIERA E PIEDE A TAVOLETTA” di Renata Nosetto. Una storia d’amore, un’unione a trecentosessanta gradi: affettiva e professionale sempre

uniti. Una coppia che affronta ogni vicenda della vita, anche la più drammatica insieme. Il racconto che Renata Nosetto ha voluto dedicare a suo marito l’Ingegner Roberto Nosetto che in

giovane età scrisse a Ferrari: “Sono uno studente, voglio diventare ingegnere e lavorare per lei”. Al tavolo dei relatori tavolo anche l’Assessore all’Autodromo Elena Penazzi, che tratterà il tema

“Donne nel Motorsport”.