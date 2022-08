La coppia ravennate Monti-Zoli arriva in finale, si arrende solo davanti al duo Moro-Armellini

Si è conclusa a Cordenons, la tappa nazionale U20 di Beach volley. Nonostante le numerose squadre, 24 per l’esattezza, la coppia ravennate Monti-Zoli della società Orbite è riuscita ad arrivare in finale arrendendosi solo davanti alla forza del duo Moro-Armellini al termine di una partita a senso unico. Gli atleti allenati da coach Bandini hanno però condotto tutto il torneo con facilità finendo il girone di qualificazione senza perdere neanche un set e trovando qualche difficoltà solo nella semifinale, durata ben 45 minuti per poi doversi arrendere definitivamente all’ultimo match.

Per la coppia ravennate sponsorizzata da Exit Ravenna e O.R.I di Altini Annamaria è comunque un bellissimo argento in vista delle finali che si terranno a Caorle (VE) gli ultimi giorni di agosto.