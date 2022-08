Nuova amichevole con il Ravenna: test importante per la Del Duca Grama di Cervia

Dopo tre settimane di allenamento arriva un test molto importante per i ragazzi della Del Duca Grama. Domani pomeriggio alle 17 allo “Sbrighi” arriva il Ravenna (inizio ore 17), formazione di categoria superiore e molto quotata anche per il passaggio tra i professionisti. Sarà quindi un banco di prova di spessore per mister Emiliano Ragazzini e per tutta la squadra che, nonostante i grandi cambiamenti, sta già dimostrando una buona coesione. Gli allenamenti quotidiani stanno evidenziando che la squadra cresce giorno dopo giorno e l’impegno dei ragazzi, in gran parte non ancora ventenni, non manca.

Per il Ravenna di mister Christian Serpini si tratta della settima amichevole, quindi i biancazzurri si troveranno davanti una formazione già molto rodata, uno stimolo in più per dare il massimo.

“Stiamo lavorando sulla parte atletica – commenta Ragazzini – ma sto anche cercando di mettere ordine nella squadra, lavorando soprattutto sul tempo delle giocate perché ci sia meno frenesia e migliore visione del gioco. La scorsa amichevole aveva evidenziato alcune pecche nella difesa, che sto cercando di eliminare, con particolare attenzione alla fase di costruzione e sviluppo del gioco. L’amichevole con il Ravenna sarà un test davvero importante, trattandosi di una formazione che punta a vincere il campionato di D. Al di là del risultato finale, mi servirà per vedere, in vista del campionato, l’approccio dei ragazzi con una formazione ben attrezzata ed esperta”.