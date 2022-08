Blacks Faenza tanto entusiasmo per l’inizio della nuova stagione agonistica

Volti sorridenti (e abbronzati) e soprattutto tanto entusiasmo. È iniziata nel migliore dei modi la stagione della Blacks, radunatasi oggi pomeriggio al PalaCattani per il primo allenamento della stagione. Dopo la consegna del materiale tecnico griffato Macron e le foto di rito, la squadra al gran completo ha iniziato a lavorare agli ordini dei preparatori fisici Francesco Marabini ed Edoardo Rivola, terminando la seduta con coach Garelli che ha introdotto i primi esercizi di pallacanestro. La Blacks continuerà a lavorare con doppie sedute giornaliere alternandosi tra Campus e PalaCattani curando la preparazione atletica e tattica, e la prima amichevole sarà sabato 27 agosto a Forlì contro la Pallacanestro 2.015 Forlì, formazione di serie A2. Questo il programma della preseason della Blacks che varierà in base al cammino in Supercoppa.

AMICHEVOLI

Sabato 27 agosto ore 18.30 Pallacanestro 2.015 (serie A2) – Blacks Faenza

Sabato 3 settembre ore 18.30 Blacks Faenza – New Flying Balls Ozzano (serie B)

Giovedì 8 settembre ore 20.15 Blacks Faenza – Virtus Imola (serie B)

SUPERCOPPA

Primo turno. Domenica 11 settembre ore 20.30 al PalaCattani: Blacks Faenza – Tigers Cesena

I NUMERI DI MAGLIA DELLA BLACKS