Si sono concluse le tappe regionali di Beach Volley organizzate da Orbite assieme alla Fipav Emilia Romagna al Bagno Marinamore di Marina di Ravenna. Protagoniste ben 28 coppie divise in tre categorie giovanili: U16, U18 Maschile e U18 Femminile.

Sul podio delle tre categorie troviamo 4 coppie ravennati tutte appartenenti alla società Orbite che da inizio stagione si allenano sotto gli occhi dello staff tecnico della società ravennate. Nell’U16 maschile, le coppie Zoli-Capucci (terzi) e Asoli-Camilli (secondi) hanno condiviso il podio assieme alla coppia vincente DiFelice – Ricciardi.

Tra i più grandi dell’U18, invece, solo una coppia Orbite è riuscita a guadagnarsi un posto sul podio ed è quella formata da Fucksia e Zuccherato che vincendo la finalina del terzo e quarto posto si sono aggiudicati un ottimo bronzo regionale. Vincitrice della categoria maschile U18 è stata la coppia Marini Da Costa – Giuliano.

In ambito femminile, la coppia Orbite Nika – Zaniboni si è arresa soltanto in finale di fronte al duo Aliotta – Moretti portando così a casa un bellissimo argento regionale. Infine, c’è da sottolineare che in tutta la stagione estiva 2022 la società ravennate Orbite è stata l’unica ad essere riuscita ad organizzare una tappa U16 maschile in tutta l’Emilia-Romagna, merito quindi di una grande attenzione anche per i piccoli ravennati.