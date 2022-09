Successo per il primo Click Day del Rally di Romagna: già 101 iscritti all’edizione 2023!

Sabato 10 settembre, per la prima volta nella propria storia, il Rally di Romagna ha proposto il Click Day per le iscrizioni all’evento 2023, dal 31 maggio al 4 giugno. Ed è stato un successo; la gara su 5 tappe, tutte con partenza ed arrivo nel cuore di Riolo Terme (RA), ha infatti un numero chiuso di 300 biker. Ebbene, nella sola giornata di sabato, sono stati 101 gli iscritti, segnando un nuovo record per la manifestazione e bruciando, in poche ore, già un terzo dei posti disponibili.

Mai era accaduto prima – spiegano gli organizzatori – sebbene anche lo scorso anno le iscrizioni avessero marciato da subito a ritmo estremamente spedito; il click day, quest’anno, ha completato l’opera, dimostrando la bontà del lavoro svolto nelle precedenti 12 edizioni.

“Siamo felici, e desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno già scelto, così tanti in appena un giorno. Amiamo profondamente la Romagna ed il territorio di Riolo Terme, e per noi è da sempre motivo di soddisfazione portare 300 partecipanti, oltre le loro famiglie, a vedere tutto ciò che possiamo offrire loro; non dimentichiamo poi che quasi il 70% è straniero, e questo è un piccolo ulteriore vanto” commentano Stefano Quarneti e David De Palma, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della società organizzatrice, la Romagna Bike Grandi Eventi.

Le iscrizioni sono ovviamente ancora aperte, sempre sul sito rallydiromagna.com.