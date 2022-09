Raduno pre-campionato sezione Arbitri di Lugo: “Crescere e fare squadra”

Si è appena svolto l’annuale raduno di inizio campionato degli Arbitri della Sezione AIA di Lugo di Romagna agli ordini del Presidente Davide Zaganelli, presso il centro sportivo comunale “E. Muccinelli”, durante il quale i “fischietti” lughesi si sono sottoposti ad estenuanti test fisici ed aggiornamenti sul regolamento. Hanno ricevuto istruzioni tecniche per la nuova stagione sportiva sotto la supervisione di Gualtiero Gasperini della Sezione di Forlì, Vice Presidente del Comitato Regionale Arbitri Emilia Romagna.

Il programma ha visto nella mattinata lo svolgimento dei test atletici sotto la guida attenta del neo-preparatore atletico sezionale Alessandro Cavalazzi che ha curato la condizione fisica degli arbitri. Successivamente è stata effettuata una lezione tecnica e un’esercitazione pratica direttamente sul terreno di gioco, dove si è curato la tattica, lo spostamento ed il posizionamento sul campo. Subito dopo Cristian Zanzi, associato della Sezione, Componente del Settore Tecnico Nazionale, ha illustrato i punti salienti delle novità regolamentari ad arbitri ed osservatori.

“Abbiamo un gruppo fantastico, abbiate fiducia in voi stessi, nessun traguardo vi è precluso”– dichiara Davide Zaganelli, Presidente dei fischietti lughesi – “Ci sono nuovi giovani promettenti nel nostro organico e questo ci fa ben sperare nel futuro che possano raggiungere ottimi risultati. A breve apriremo il nuovo corso per dare la possibilità a molti altri ragazzi di potersi mettere alla prova con il fischietto sui campi da calcio della provincia, per poi ambire alla Serie A.”

Chiusura dei lavori, nella sede sezionale di via rivali San Bartolomeo, dove tutti sono stati messi alla prova con test regolamentari e disposizioni stagionali illustrate dal Vice Presidente Andrea Rosetti. Presenti anche gli arbitri più “anziani” che hanno portato la loro esperienza alle nuove leve, fra questi, il Decano dei fischietti lughesi, nonché fondatore della Sezione, Luigi Biggi, classe 1931 e arbitro dal 1954. Grande soddisfazione espressa dal Presidente Zaganelli che ha ringraziato i suoi ragazzi dell’impegno dimostrato augurando loro un buon campionato e tante soddisfazioni future.