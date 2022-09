Fenati e Fuentes regalano il passaggio del turno di Coppa Divisione al roster di Mr Bottacini

In quel di Fano si vede una partita intensa e combattuta tra due squadre che vogliono strappare il pass per il prossimo turno di Coppa Divisione. Il Russi calcio a 5, oltre a Cianciulli e Bolotti si presenta dovendo rinunciare a Capitan Gurioli, Michelacci e Masetti. L’Eta Beta deve rinunciare a Lourencete.

Partono meglio i padroni di casa, più pimpanti e aggressivi e al terzo minuto su punizione segnano con Ettai il momentaneo 1 a 0, subito Time out per il Russi e dopo 4 secondi dalla ripresa del gioco è 1 a 1, missile di Spadoni per Garbin che chiude sul secondo palo.

Sulle ali dell’entusiasmo il Russi alza la pressione e le occasioni non mancano ma Peralta, Spadoni Tedesco e Babini, oggi Capitano, mancano di precisione, sarà Fuentes a siglare l’1 a 2, suo primo goal nel Russi, sul risultato di 1 a 2 le squadre vanno al riposo.

Nel secondo tempo l’Eta Beta proprio non ci sta ad uscire dalla Coppa e cerca di recuperare lo svantaggio, consapevole che in caso di pareggio passerebbe il Russi. Potrebbero segnare almeno 3 volte ma un super Fenati, chiamato a sostituire Masetti dice sempre NO! Ma Taurisano al minuto 6 pareggia i conti e all’ottavo, dopo una respinta di Fenati su Ettai, porta avanti i suoi con il più semplice sei Tap-In.

Dopo un uno due così qualunque squadra avrebbe potuto crollare, ma non i ragazzi di Mister Bottacini: sale in cattedra Fuentes che prima segna il 3 a 3 su azione, poi su punizione dal limite spara sotto al sette il momentaneo 3 a 4 e infine confezione un cioccolatino per Peralta che deve solo appoggiare in porta il pallone del 3 a 5.

Il finale di gara vede i padroni di casa giocare la carta del quinto di movimento, Fenati risulta ancora decisivo in più occasioni, solo ad una manciata di secondi dalla fine Taurisano segna la sua tripletta personale, ma il risultato rimane 4 a 5 per il Russi.

Grazie a questo risultato e alla vittoria sul Bulldog Lucrezia per 5 a 2, i romagnoli passano al secondo turno di Coppa Divisione ed incontreranno tra le mura amiche la Fenice Venezia Mestre, compagine di serie A2.

RISULTATI

Eta Beta Fano – Russi Calcio a 5 4-5