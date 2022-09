Vittoria di Sofia Billi e 2° posto di Simone Greco: inizia alla grande la stagione della Schermistica Lughese

Domenica 25 settembre al “PalaSavena” di San Lazzaro s’è svolta la prima gara della stagione agonistica – prova regionale “Assoluti” di spada. Nel torneo femminile Lugo ha ottenuto la vittoria grazie all’impeccabile prova di Sofia Billi; in campo maschile da segnalare invece l’ottimo secondo posto conquistato da Simone Greco.

La vittoria e il podio non esauriscono però le note positive della giornata. La prova di domenica consentiva infatti la qualificazione alla successiva gara cosiddetta “zonale” (cioè con più regioni accorpate), in programma nelle prossime settimane; ebbene, dei trentatré qualificati in ambito maschile, ben sei sono lughesi. Oltre a Simone Greco, si tratta di: Federico Bravi (giunto 7°), Francesco Segurini (12°), Guido Bosi (14°), Federico Veronese (17°), Matteo Tellarini (29°). Tra le donne, oltre a Sofia Billi ottiene la qualificazione anche Isabella Signani, piazzatasi settima.

Oltre agli atleti già citati hanno partecipato alla prova di San Lazzaro anche Alessandro Fabbi, Guido Pirazzini e Luca Rotondi.

Le schermitrici e gli schermidori lughesi sono stati accompagnati e seguiti in gara dai maestri Guido Marzari e Fulvio Barcucci.

Un inizio dunque molto promettente per il sodalizio, che si candida così a partecipare da protagonista ai prossimi appuntamenti agonistici in calendario.