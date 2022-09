Aviators Lugo. Baroncini: “Giocheremo un basket ad alto ritmo che possa far divertire”

Sabato 1° ottobre, con palla a due alle ore 20,30, ricomincia dal palazzetto di Lugo l’avventura degli Aviators nel campionato di serie C Silver, che riparte dopo la splendida marcia della scorsa stagione dove i biancoverdi sono arrivati a giocarsi la finalissima per l’accesso alla serie superiore, al temine di un campionato lungo, stressante ma soprattutto carico di tante emozioni.

Ma tutto questo appartiene oramai al passato, ora gli Aviators sono chiamati a guadagnarsi il rispetto degli avversari in un torneo che si preannuncia altrettanto avvincente anche grazie alla nuova formula che prevede ben sedici squadre allineate sulla linea di partenza. Gli Aviators, profondamente rinnovati e con una età media tra le più basse della categoria, dovranno fare della freschezza e del lavoro in palestra una delle armi per portare a casa “il migliore risultato possibile”.

“Siamo pronti a buttarci nella mischia e per questo faremo di tutto per portare a casa i primi due punti davanti al nostro pubblico. Finita la fase di preparazione partiamo consci di avere costruito un gruppo molto giovane con molti ragazzi dal 2002 in giù e vogliamo quindi scendere in campo con un atteggiamento aggressivo in entrambe le metà campo giocando un basket ad alto ritmo che possa fare divertire. Speriamo di vedere molta gente al palazzetto: cercheremo di fare appassionare il pubblico divertendoci anche noi in campo creando quel gruppo che permetta di stare bene insieme, in modo che tutto ciò venga tramutato in qualcosa di bello” le parole di coach Federico Baroncini, anche lui una novità sulla panchina lughese, alla vigilia dell’esordio di sabato.

Appuntamento quindi per sabato 1° ottobre alle ore 20,30 per Aviators Lugo – Gaetano Scirea Bertinoro. Per la prima di campionato è previsto ingresso libero.