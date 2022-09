Riparte la serie A2 maschile: la squadra di Massa Lombarda nel girone 4

Il conto alla rovescia è partito. Sette anni dopo una promozione che è ormai un pezzo di storia il Circolo Tennis Massa Lombarda si appresta ad affrontare di nuovo il campionato di serie A2 maschile. La Federazione ha infatti ufficializzato la composizione dei quattro gironi all’italiana in cui sono suddivise le 28 compagini partecipanti e il calendario della prima fase della competizione, che prenderà il via

domenica 23 ottobre.

La squadra romagnola, inserita nel gruppo 4, avrà come avversarie, in ordine di calendario, la Società Tennis Bassano (con esordio in trasferta, sui campi in terra battuta veneti), Match Ball Firenze (di scena il 30 ottobre all’Oremplast Tennis Arena, per il debutto casalingo del team capitanato da Michele Montalbini), Filari Tennis Messina, Tennis Club Vomero, Tennis Modena e Sport Club Nuova Casale Monferrato.

Al termine della prima fase a gironi – domenica 27 novembre l’ultima giornata – il regolamento prevede che accedano ai play-off le prime tre classificate (la prima di ciascunngruppo attende per uno spareggio promozione andata e ritorno, in data 8 e 11 dicembre, la vincente del confronto fra una seconda e una terza, fissato per il 4 dicembre), quarta e quinta classificata si assicurano la permanenza in categoria, la sesta disputa i play-out per la salvezza (4 e 11dicembre), mentre la settima retrocederà direttamente in serie B1.

Il Circolo Tennis Massa Lombarda si presenta al via con una formazione sempre all’insegna della linea verde, coerentemente con il progetto sportivo legato al territorio che porta avanti ormai da diversi anni in sinergia con Oremplast, azienda della famiglia Pagani. Confermati dunque il 20enne Giulio Zeppieri (n.170 del ranking mondiale) e Francesco Forti, 23enne di Cesenatico che da agosto è seguito dallo staff della Galimberti Tennis Academy a Cattolica (n.443 ATP), ma anche i ‘vivaio’ Lorenzo Rottoli (2.3, classe 2002), Samuele Ramazzotti (2.3, 1999), Marco Cinotti (2.4, under 18) e Alessio De Bernardis (2.5, nato nel 2000), come pure il 19enne Pietro Pampanin.

A questi si aggiungono le “new entry”: il 21enne Giacomo Dambrosi (2.2) e i nomi conosciuti dagli appassionati quali il portoghese Joao Sousa (attualmente n.61 della classifica mondiale), il bulgaro Dimitar Kuzmanov (n.159 ATP) e il croato Nino Serdarusic (n.263 ATP), ricordando comunque che può essere schierato un solo straniero ad incontro intersociale.

Completano l’elenco degli atleti inseriti in rosa (16 in totale) il 2.7 Ronny Capra, l’under 14 Pietro Ricci (3.1), Enej Bonin (3.4), Luca Degiovanni (3.4) e Nicola Gualanduzzi (3.5), che fungerà anche da vice capitano. “Dopo aver metabolizzato la retrocessione della passata stagione, che ha chiuso un periodo di sei anni nel massimo campionato ricchi di emozioni e anche soddisfazioni per una piccola realtà di provincia come la nostra, ora siamo pronti a ripartire dalla serie A2, che è comunque un campionato di vertice e di notevole spessore tecnico – afferma il presidente Fulvio Campomori – Lo dimostrano i nomi che compongono le formazioni che ci troveremo ad affrontare già nella fase a girone. La nostra priorità era quella di mantenere il gruppo, compatto, e ci siamo riusciti, inserendo in organico ancora un paio di giovani e alcuni giocatori stranieri di provata esperienza. La speranza è di evitare gli infortuni che ci hanno penalizzato lo scorso anno e, contando come sempre sullo spirito di appartenenza e di gruppo e sul fatto che questi ragazzi possono ancora crescere in prospettiva, aprire magari un nuovo ciclo per il Circolo Tennis Massa Lombarda”