E anche la 6^ edizione dello Spitfire Contest è stata una grande festa in ricordo di Alessio Lunardini, il giovane bboy scomparso nel 2014 in seguito ad un grave incidente stradale di cui fu vittima mentre andava a scuola in bicicletta,

L’evento, ospitato al Pala Costa, ha visto sfidarsi, sabato 31 agosto, b-boy e b-girl e crew provenienti da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia.

Sul dance floor, a tempo di musica hip hop, ballerini e ballerine di tutte le età si sono dati battaglia. Sfide a base di voglia di divertirsi e ballare.