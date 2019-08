Dall’una di stanotte è in corso un incendio di vaste dimensioni presso il magazzino Lotras in via Deruta, alle porte della città di Faenza. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ravenna sono intervenuti assieme a quelli del distaccamento di Faenza e stanno operando con 15 mezzi provenienti da tutta la provincia e dai territori limitrofi. Video di Gianni Zampaglione