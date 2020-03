Nell’arco di pochi giorni, attraverso la raccolta fondi promossa dall’associazione Cuore e Territorio sono stati donati 23mila euro all’Ospedale di Ravenna, fondi utilizzati per l’acquisto di dispositivi protettivi per l’Ospedale, per i medici di famiglia e le Forze dell’Ordine, per mettere al sicuro operatori e cittadini.