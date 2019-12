È stato presentato questa mattina in conferenza stampa il programma delle attività del 2020 del MIC di Faenza, un Museo che, come è stato recensito nella nuova edizione della Guida dell’Emilia Romagna della Lonely Planet appena uscita, “lascia a bocca aperta per la varietà della proposta”.

(Video di Gianni Zampaglione, n.d.r)