«Per i romagnoli la vita è una gita…perché la fai in comitiva. E come tutte le gite l’importanza delle persone che ti accompagnano è fondamentale. Come si dice romagnolisticamente: io non posso stare da per me».

Nell’ 8° puntata di “ROMAGNOLI DOP”, online sui canali social dell’artista, Paolo Cevoli si sofferma sulla capacità dei romagnoli di vivere la vita insieme agli altri e mai da soli.