Aism scende in piazza per i malati di Sclerosi Multipla e cerca volontari

Anche a Ravenna i volontari di Aism, Associazione per la lotta alla Sclerosi Multipla, scenderanno in campo i prossimi 4, 5 e 6 ottobre per la manifestazione nazionale “La mela di Aism 2019”, che raccoglie fondi per i malati e le loro famiglie.

L’associazione cerca anche volontari, non solo per i banchetti informativi e di raccolta fondi, ma anche come autisti accompagnatori delle persone malate: è richiesta semplicemente la volontà di aiutare e il possesso della patente B di guida. Per maggior informazioni ci si può rivolgere agli uffici della sezione di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al numero di telefono 0544/455308.