La signora del male ‘arriva’ a Bagnacavallo: Maleficent 2 proiettato a Cinema Palazzo Vecchio

“Maleficent 2: La signora del male” di Joaquim Ronning è il film in programma nel fine settimana 29-30 novembre e 1 dicembre 2019 a Bagnacavallo per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio.

Prodotto da Walt Disney, il film è il sequel di Maleficent, basato sul classico Disney “La bella addormentata nel bosco”. Angelina Jolie torna a vestire i panni di Malefica dopo il successo del primo capitolo diretto da Robert Stromberg.

Trama del film.

Aurora e Filippo annunciano il loro fidanzamento. Il matrimonio unirà non soltanto due terre, l’Ulstead e la Brughiera, ma anche i due regni degli umani e delle creature magiche. Se i genitori del principe sono apparentemente entusiasti all’idea, Malefica, che ha cresciuto Aurora come una figlia, è più diffidente; memore, per averlo sperimentato, del dolore che l’amore può causare. La cena di fidanzamento è l’inizio dei guai: Malefica, già ferita dalla richiesta di Aurora di coprirsi le corna per celare la propria natura, reagisce alle provocazioni della futura consuocera Ingrith, e la miccia prende fuoco.