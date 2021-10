“Un campione straordinario, che ha segnato la storia del motociclismo mondiale e dello sport. Ed in occasione della sua ultima gara in Italia, qui a Misano Adriatico, assieme al presidente del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, Nicola Bertinelli, abbiamo pensato di consegnare a Valentino Rossi alcuni prodotti che sono anche un po’ il simbolo delle produzioni di qualità nostra terra: il Parmigiano-Reggiano e l’Aceto balsamico” .

E’ quanto ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, oggi a Misano Adriatico in occasione della tappa in Romagna della Moto GP, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, ultima gara in Italia per Valentino Rossi, il campione di Tavullia.

Il presidente Bonaccini ha espresso al campione che lascia le scene del Motomondiale il saluto, l’affetto e la partecipazione che gli sportivi, e gli emiliano-romagnoli in prima fila, gli hanno sempre riconosciuto.

La giornata è stata caratterizzata anche per il sorvolo delle Frecce Tricolori, sul circuito di Misano Adriatico, in occasione del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di MotoGP. Gara che sarà ricordata come l’ultima disputata in Italia da Valentino Rossi nella classe regina del Motomondiale.