Ci saranno anche due chef ravennati a Rimini, il 18 e 19 giugno, in occasione di “Al Meni”, il grande circo dei sapori ideato da Massimo Bottura, che quest’anno avrà come tema il Mediterraneo.

Saranno Matteo Salbaroli, Chef de L’Acciuga di Ravenna, con la sua cucina di mare e l’attenzione maniacale alla qualità del prodotto e alla prontezza gustativa, e Mattia Borroni, giovane self made chef dell’Alexander, ravennate di adozione, con una sensibilità unica per la costruzione di piatti liberi e golosi.

Salbaroli e Borroni faranno parte del ricco parterre di 24 chef italiani e stranieri, capitanati da Bottura, che saranno impegnati a interpretare la grande scuola tradizionale, con massima attenzione agli ingredienti sostenibili, che si incontra con l’irriverenza dei talenti di culture diverse.

“L’Emilia Romagna ha una qualità di materie prime talmente straordinarie – ha affermato Massimo Bottura in occasione della presentazione di “Al Meni” – che basta solo che noi cuochi le tocchiamo con rispetto per farle esprimere. Dall’estero ci guardano. E vedono che siamo una regione che sa aspettare 25 anni prima di assaggiare un aceto balsamico tradizionale. Siamo matti? No, sappiamo ancora sognare”.

Il 24 talenti della cucina, fra cooking show e piatti stellati, si daranno appuntamento nel clima di una grande festa del gusto, il 18 e 19 giugno. I migliori prodotti del territorio ‘sfileranno’ nei banchi del mercato sul Lungomare di Rimini. Speciali punti street food gourmet incontrano laboratori, artigiani, contadini, pescatori e vignaioli per un salone a cielo aperto dedicato al cibo in tutte le sue forme. E poi torna il pic nic stellato nel giardino del mitico Grand Hotel

Nella piazza intitolata a Fellini, tornerà il grande circo di “Al Meni” (www.almeni.it) con tutta la sua carica di arte culinaria e poesia. I prossimi 18 e 19 giugno si alzerà il tendone colorato del “Circo 8 e ½ dei sapori”: l’omaggio allo spirito visionario di Federico Fellini ideato da Massimo Bottura, insieme a CheftoChef emiliaromagnacuochi, a Rimini Street Food, a Slow Food Emilia Romagna e al Comune di Rimini, per celebrare una grande festa del gusto dove si incontrano le mani e i cuori dei talenti della cucina italiana e internazionale e dei migliori produttori della Regione che vanta la maggior concentrazione di Dop e Igp al mondo: l’Emilia Romagna.