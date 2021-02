Iniziate le vaccinazioni anticovid alla Casa della salute dell’Ospedale San Giorgio di Cervia

Il Sindaco Massimo Medri e l’assessore alla sanità Bianca Maria Manzi oggi, 24 febbraio, si sono recati alla Casa della salute dell’Ospedale “San Giorgio” di Cervia, dove sono state somministrate le prime dosi di vaccino Pfizer ai nati prima del 1936.

“Dopo settimane di attesa – hanno dichiarato il Sindaco e l’Assessore Manzi – sono stati vaccinati questo pomeriggio i primi 120 anziani presso l’Ospedale San Giorgio, un risultato importante per questa città e che i cittadini attendevano con trepidazione. Da oggi le vaccinazioni dei nostri anziani verranno effettuate a Cervia ed è un evento di particolare rilevanza per la città, che verrà ricordato come primo passo verso la vittoria del virus. Abbiamo bisogno al più presto di tornare alla normalità e per questo ogni vaccino somministrato, ogni persona fragile protetta, è un grande successo. Speriamo ora di poter accelerare con le somministrazioni e mettere al più presto in sicurezza tutti i nostri anziani.”