Cervia Social Food: un avviso pubblico per istituire il Tavolo dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco

L’Amministrazione comunale ha pubblicato un “Avviso pubblico per la costituzione del Tavolo dei soggetti socialmente responsabili nella lotta allo spreco”.Si tratta di un ulteriore passo importante nel progetto di creare una rete locale per il contrasto agli sprechi alimentari (e di altro genere) e la redistribuzione delle eccedenze a fini di solidarietà sociale.

La decisione di costituire il Tavolo è scaturita durante il percorso di co-progettazione, attivato e coordinato dall’Amministrazione comunale, che si è svolto da novembre 2021 a marzo 2022 e al quale hanno partecipato 26 realtà del territorio, tra cui parrocchie, enti caritatevoli, associazioni e gruppi di volontariato, cooperative sociali, attività economiche, realtà che operano nel settore della produzione di beni alimentari, istituti scolastici e altri soggetti ancora.

Il Tavolo, presieduto dal Comune, avrà funzioni di indirizzo e governo degli interventi, di costruzione di politiche di contrasto agli sprechi e di redistribuzione solidale. Del Tavolo possono far parte realtà donatarie o donatrici di beni alimentari. La Rete locale costituita a novembre continuerà a essere la realtà gestionale e operativa del progetto “Cervia social Food”, che tra le altre cose prevede l’attribuzione di un marchio etico.Le realtà interessate possono rispondere all’Avviso entro l’8 giugno.

L’Assessore al Welfare Bianca Maria Manzim dichiara che “Il progetto Cervia Social Food rientra nelle nostre politiche del Welfare dell’Aggancio e intende mettere in rete le numerose realtà del territorio che si sono distinte per l’impegno a favore delle persone in condizioni di fragilità economica e sociale sia durante l’emergenza sanitaria sia in concomitanza con la fase dell’accoglienza immediata dei profughi provenienti dall’Ucraina. Il Tavolo e la Rete di Cervia Social Food hanno proprio l’obiettivo di non disperdere queste importanti risorse locali e di creare una rete di soggetti che possano stabilmente contribuire al recupero alimentare e al riorientamento dei beni recuperati a favore di chi ne ha bisogno”.

Per approfondimenti, informazioni e dettagli sull’Avviso: https://www.comunecervia.it/servizi/bandi-e-selezioni-varie/scheda/avviso-pubblico-per-la-costituzione-del-tavolo-dei-soggetti-socialmente-responsabili-nella-lotta-allo-spreco.html