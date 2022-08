Oggi, 1° agosto, sono arrivati i primi ospiti che risiederanno alla Rosa dei Venti, il complesso di via Lago d’Albano a Ravenna dedicato alle persone anziane non autosufficienti realizzato da Solco Ravenna e Il Cerchio.

In tarda mattinata è stato accolto il primo ospite della Rosa dei Venti: è il sig. Amedeo Muratori di 81 anni. A dargli il benvenuto erano presenti, oltre al personale della struttura, anche il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e i vertici delle cooperative.

“Oggi e nei prossimi giorni si attendono circa 60 persone provenienti da alcuni servizi residenziali della Bassa Romagna e di Russi ma che erano in attesa di rientrare a Ravenna, loro comune di residenza – spiegano dalla struttura -. Stanno facendo il loro ingresso anche gli ospiti che usufruiscono dei posti a mercato presenti in struttura, mentre la messa in funzione del Nucleo Alzheimer è prevista per l’inizio dell’autunno.

Il Sindaco de Pascale insieme allo staff della Rosa dei Venti hanno accolto i primi ospiti porgendo i propri saluti e dando il benvenuto nella nuova struttura.

Per chi fosse interessato a conoscere la struttura e i suoi servizi proseguono le visite guidate con il personale prenotandosi al numero 331 67 29 091.

La Rosa dei Venti dispone di 136 posti residenziali, 35 camere doppie e 48 camere singole e di un nucleo Alzheimer con 18 camere singole destinato alle persone affette da demenza e gravi disturbi del comportamento. 79 posti in casa residenza sono convenzionati con l’ente pubblico, mentre i restanti 39 sono a libero mercato. Gli abitanti della Rosa dei Venti possono contare su assistenza socio-sanitaria 24 ore su 24, su 200 figure professionali impiegate e su una struttura progettata e realizzata a partire dai loro bisogni.