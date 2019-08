Buona riuscita dell’incontro su educazione alla sicurezza della polizia locale di Cervia

Ieri sera, 8 agosto, al Mercatino del Borgo Marina grande afflusso di persone al punto di presidio della Polizia Locale di Cervia. Anche quest’anno, infatti, la polizia locale di Cervia è impegnata nelle iniziative pubbliche in occasione dei mercatini serali e sagre con il progetto “In mezzo alla gente all’insegna della prevenzione ed educazione alla sicurezza e alla legalità”. Nell’occasione molti cittadini si sono confrontati con gli operatori di PM, inoltre è stata data l’opportunità di provare le strumentazioni per l’accertamento del tasso alcolimetrico e anche il simulatore di guida per ciclomotori.

Il programma come gli scorsi anni prevedeva 15 giornate di presenza per un totale 270 ore di servizio, con l’effettuazione di oltre 2.000 accertamenti del tasso alcolimetrico e la distribuzione di oltre 1.000 opuscoli informativi sulle norme della circolazione stradale. Le ultime iniziative estive saranno in occasione del Mercatino dei sapori d’Europa in attesa di ripartire con attività nelle scuole del territorio comunale dove è attiva a Cervia dal 1996, per diffondere tra i giovanissimi la cultura della legalità e della sicurezza stradale.

Queste iniziative che si svolgono nell’ambito di varie manifestazioni sono finalizzate alla prevenzione e al dialogo, in particolare sui temi concernenti l’abuso di alcool e alla conoscenza delle norme del codice della strada, coinvolgendo residenti e turisti. rafforzano il costante rapporto in aiuto e a tutela dei cittadini, che vede in prima linea la Polizia Locale nella funzione di “polizia di prossimità”.