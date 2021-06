Al 15° Storno di Cervia attività addestrativa contro sorvolo non autorizzato di droni

E’ terminata il 10 giugno l’attività addestrativa del 15° Stormo di Cervia rivolta alla gestione ed al contrasto del sorvolo non autorizzato di assetti aerei a pilotaggio remoto, noti con l’acronimo UAS (Unmanned Aerial System) che ha interessato tutto il Reparto per la durata di quattro giorni.

All’esercitazione ha partecipato il Centro di Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto (C.d.E. A.P.R.) di Amendola, che ha supportato l’attività impiegando droni commerciali in propria dotazione simulandone l’uso malevolo.

Tutto il personale del 15° Stormo si è quindi confrontato con il sorvolo non autorizzato di droni in area aeroportuale, problematica di stretta attualità che la Forza Armata sta affrontando.

Le incursioni effettuate dagli assetti del Centro di Eccellenza di Amendola hanno visto, infatti, la pronta risposta delle varie articolazioni dello Stormo, dalla protezione delle forze, alla sicurezza volo, al traffico aereo, rendendo particolarmente realistici ed efficaci gli scenari realizzati ed eseguendo così un’attività addestrativa di tipo complesso.

Al termine dell’esercitazione è stata effettuata una valutazione generale delle procedure in vigore e delle azioni correttive ritenute opportune al fine di incrementare la sicurezza del sedime aeroportuale. Tutte le attività si sono svolte nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Il 15° Stormo ha il compito di recuperare gli equipaggi in difficoltà in tempo di pace (SAR – Ricerca e soccorso), in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C/SAR – Combat SAR), nonché di concorrere in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e in modalità di bio-contenimento, il soccorso di traumatizzati gravi e il supporto all’attività di antincendio boschivo. Ogni volta che un elicottero del 15° Stormo si alza in volo, o sta salvando una vita umana, o si sta addestrando per farlo. Dalla sua costituzione ad oggi infatti, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7300 persone in pericolo di vita.

Il Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto, con sede ad Amendola (FG), è un Ente dell’Aeronautica Militare posto alle dipendenze del Capo del 3° Reparto dello Stato Maggiore e polo di riferimento unico di settore in campo interforze, in grado di fornire a tutte le Forze Armate e Corpi dello Stato l’addestramento basico e le tecniche di impiego sull’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto di ogni classe.