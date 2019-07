Lugo: consegnata una targa di ringraziamento al Luogotenente Pietro Ferraro

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Lugo Valentina Ancarani e i presidenti delle consulte di Voltana, Chiesanuova, Ciribella Valeria Monti e di Giovecca, Frascata, Passogatto Daniele Ferrieri hanno consegnato nei giorni scorsi al Luogotenente Pietro Ferraro una targa a ricordo degli anni di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le comunità interessate.

“Questo è il riconoscimento più bello perché viene dalle comunità in cui ho prestato servizio per ben 19 anni”, ha commentato il Luogotenente Pietro Ferraro, che andrà in pensione il prossimo primo agosto.

“In questi 19 anni di servizio, il Luogotenente è sempre stato un punto di riferimento per la nostra comunità – ha dichiarato Valentina Ancarani -. Ringrazio per questo a nome di tutta l’Amministrazione comunale il Luogotenente Pietro Ferraro per il prezioso lavoro che in questi anni ha saputo portare avanti, con una particolare attenzione ai bisogni dei cittadini. Negli ultimi anni la percezione di insicurezza si è spesso fatta sentire, proprio per questo è stata fondamentale la collaborazione tra Forze dell’ordine, istituzioni locali e popolazione”.

Come ha ricordato la presidente Valeria Monti, “grazie alla disponibilità del Luogotenente Ferraro, a Voltana si sono realizzati tanti incontri strada per strada per aiutare la nostra gente, e in particolare le persone anziane, ad aumentare il livello di attenzione e possibilmente prevenire furti e truffe. A questo proposito fa piacere ricordare che, tra le tante attività svolte dai nostri carabinieri, c’è anche l’azione di supporto alle persone più fragili che spesso vivono sole, perché nessuno deve sentirsi abbandonato”.