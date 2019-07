Ravenna, scontro tra due bici in via Di Roma: ciclista batte la testa, trasportato in elimedica a Cesena

Un violento scontro tra due bici si è verificato questa mattina, 29 luglio, intorno alle 9, lungo la pista ciclabile di via Di Roma, all’altezza di piazza Anita Garibaldi, a Ravenna. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale, che è intervenuta per effettuare i rilievi di legge. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un 63enne di Civitella di Romagna stava procedendo in direzione di Ponte Nuovo, quando si è scontrato frontalmente con un 27enne, di origine albanese, residente a Ravenna, che giungeva dalla direzione opposta. I due sono sbalzati dalle bici, cadendo sull’asfalto. Il civitellese ha battuto la testa sull’asfalto e ha perso conoscenza.

Subito giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, insieme al personale sanitario del 118, con due ambulanze e l’auto medicalizzata. È stato richiesto anche l’intervento dell’elimedica dall’ospedale di Ravenna, che è atterrata sul piazzale in via Di Roma.

Il civitellese, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato con codice di massima gravità al Trauma Center di Cesena, mentre il 27enne – le cui condizioni non desterebbero preoccupazione – in ambulanza al Santa Maria delle Croci di Ravenna.