Notte di tentati furti a Ravenna: i ladri colpiscono anche il centro per anziani

Da alcuni utenti del gruppo Ravenna SOS Sicurezza giungono diverse segnalazioni di tentati furti perpetrati a Ravenna durante la nottata:

“Questa notte hanno tentato di entrare nel nostro negozio, Fontana & Fontana, in viale Randi 114” lamentano i commercianti; “fortunatamente hanno fatto solo qualche danno ma non sono riusciti nell’intento”. Le Forze dell’ordine sono state avvisate dell’accaduto.

Giunge anche un’altra segnalazione dal Centro Sociale autogestito Bosco Baronio in via Meucci, un’Associazione di Promozione Sociale che da la possibilità alle persone anziane, ma non solo, di occupare il tempo libero socializzando attraverso attività di gioco, ballo, attività ricreative e culturali e coltivazione degli orti: “Questa notte tentativo di furto: hanno divelto un’anta della finestra ma non sono riusciti ad entrare”. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.