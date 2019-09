Banda di ladri assalta nella notte bancomat a Milano Marittima: forte boato sveglia i residenti

Nella notte tra venerdì 27 e santo 28 settembre, alcuni malviventi, in gruppo, hanno assaltato il bancomat della centrale Cassa di Risparmio di Ravenna, in viale Matteotti a Milano Marittima. Il rumore è stato così forte da far scendere in strada alcuni residenti e turisti, svegliati in piena notte. La tecnica usata è stata quella dell’acetilene: i ladri hanno prima annerito le telecamere di sorveglianza, hanno fatto esplodere il bancomat ed infine hanno sfondato una vetrata laterale sulla quinta traversa e sono entrati all’interno dell’istituto di credito bancario rubando diverse migliaia di euro dal bancomat intanto esploso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, allertati dalle telefonate dei residenti e dall’allarme dell’astuto, scattato in seguito al colpo.

I malviventi tuttavia sono riusciti a scappare, anche se pare che una telecamera di videosorveglianza abbia ripreso la scena e da questa partiranno le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai colpevoli del furto. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. I danni riportati all’istituto di credito non sarebbero particolarmente ingenti: l’istituto infatti riaprirà regolamento lunedì mattina.