Faenza, ritornano le limitazioni al traffico in centro storico per i veicoli più inquinanti

Anche quest’anno tornano le limitazioni al traffico in centro storico per i veicoli più inquinanti. Le misure restrittive saranno in vigore dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (la prima e la terza di ogni mese), esclusi festivi, le domeniche dal 1° dicembre al 6 gennaio 2019 ed il periodo compreso tra il 20 dicembre e il 6 gennaio 2020.

Il divieto riguarda i veicoli a benzina Euro 1 e precedenti, i veicoli diesel fino ad Euro 3 compreso e i cicli e motocicli precedenti alla normativa Euro 1. Saranno previste ulteriori misure emergenziali in caso di superamento dei livelli consentiti di PM10.

Maggiori informazioni sul sito istituzionale del comune di Faenza http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Tutela-della-qualita-dell-aria.