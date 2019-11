Cervia. Corsi d’acqua e porto canale sotto il livello di attenzione

Nella notte a cavallo tra domenica 17 novembre e lunedì 18, a Cervia il picco di marea, intorno alle 4.00, non ha causato problemi né sul versante dei corsi d’acqua, né sul porto canale.

“I livelli sono in fase di diminuzione e in molti casi sono rapidamente scesi sotto i livelli di attenzione – informano dal Comune di Cervia -. Rimane comunque l’allerta meteo arancione nr. 105/2019 fino alla mezzanotte di oggi 18 novembre. La raccomandazione da parte del Comune a tutti i cittadini è di non abbassiamo la guardia.

“Sembra che il peggio sia passato – ha commentato il Sindaco Medri – . Anche questa volta siamo stati messi a dura prova, ma ancora una volta ce l’abbiamo fatta! Voglio ringraziare tutti coloro che in questo lungo weekend hanno lavorato per la nostra sicurezza, i nostri tecnici, la Protezione Civile, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, i volontari e le ditte specializzate”.

Durante la notte la piena del Savio è transitata senza grossi problemi. A Castiglione il livello del fiume si è mantenuto alto per tutta la notte, scendendo molto lentamente, mentre la discesa è stata più veloce all’altezza dell’abitato di Matellica.

A partire dalle ore 12:00 sono previste nuove precipitazioni, che si concentreranno in 24 ore.