Donazioni all’Ausl della Romagna per la gestione dell’emergenza sanitaria. L’Eurocompany dona 500mila euro

In questi giorni di straordinaria complessità – per la gestione della cura dei pazienti affetti da Coronavirus e delle misure messe in campo da Governo e Regione Emilia Romagna per prevenire e contrastare la diffusione del contagio – si moltiplicano anche le iniziative di solidarietà. Molti soggetti – aziende e cittadini – hanno contatto l’Ausl della Romagna e gli stessi Comuni per chiedere come poter effettuare donazioni, finalizzate all’acquisto di materiale medico e sanitario da impiegare nella gestione dell’emergenza.

“Premesso che in questo momento – dichiara il Presidente della CTSS della Romagna Michele de Pascale – vengono messe a disposizione costantemente tutte le risorse necessarie ai fini del mantenimento dei servizi e quindi finora non è stata dilazionata nessuna prestazione per indisponibilità finanziaria e tutti gli enti pubblici, a partire dallo Stato, fino ai Comuni, passando per la Regione, hanno messo a disposizione in emergenza tutto quanto necessario, abbiamo riscontrato nei giorni scorsi una serie di richieste crescenti in tutta la Romagna di cittadini e imprese per fare donazioni a sostegno dell’Ausl della Romagna e quindi abbiamo deciso di comunicare in maniera ufficiale tutti i canali attraverso i quali si può donare”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno contattato e in particolare l’azienda Eurocompany che ha già disposto una donazione di 500mila euro per l’acquisto di tecnologie per le terapie intensive dell’ambito sanitario della provincia di Ravenna” conclude de Pascale.

Accanto a canali istituzionali già esistenti, l’Ausl della Romagna ha valutato di mettere in campo altre modalità di donazione, che saranno definite al più presto.

Nel frattempo:

– È possibile fare un bonifico sul conto corrente della Azienda Usl della Romagna – Intesa San Paolo – Iban IT34W0306913298100000300064 – Tesoreria Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna precisando nella causale una eventuale motivazione per la donazione

– Si può utilizzare il modulo scaricabile dal seguente link: https://www.auslromagna.it/notizie/item/2741-donazioni-ausl-corona-truffe-modalita-ufficiali;

– In aggiunta, per andare incontro a coloro che vogliano attivare vere e proprie sottoscrizioni, è stata attivata una mail dedicata, donazioni@auslromagna.it, che i promotori delle raccolte fondi sono pregati di contattare al fine di coordinare il lavoro.

Nell’ottica della massima trasparenza e correttezza, l’Ausl della Romagna pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle sottoscrizioni per le quali abbia ricevuto comunicazione.