I CASI – Sono 15.932 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna oggi 3 aprile, 599 in più rispetto a La crescita oggi è di circa il 3,9%, e il Commissario Venturi conferma il trend generale di decrescita progressiva, con dati sempre più incoraggianti che riguardano meno positivi nei risultati dei tamponi, meno pazienti gravi in terapia intensiva e meno persone che si rivolgono ai Pronto Soccorso per sintomi da Coronavirus. Ci sono anche più guarigioni. Purtroppo – ha detto il Commissario – ci sono ancora troppi decessi e questo è l’unico dato negativo.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Complessivamente, sono 6.900 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (oltre 300 in più rispetto a ). Si registra – ha detto il Commissario Venturi – un crescente numero di casi non gravi e con pochi sintomi.

LE TERAPIE INTENSIVE – Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 364, 2 in meno di ieri. È la prima volta che cala in senso assoluto il numero delle terapie intensive e questo dato è molto importante. E si sono registrati 29 ricoverati in meno anche nei reparti non di terapia intensiva (3.915 rispetto ai 3.944 che si contavano ).

LE GUARIGIONI – Le guarigioni raggiungono quota 1.852 (189 in più rispetto a ): si tratta di un numero in costante forte crescita.

I DECESSI – I decessi complessivi sono purtroppo passati a 1.902: 91 in più oggi, quindi, di cui 62 uomini e 29 donne. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 18 residenti nella provincia di Piacenza, 9 in quella di Parma, 14 in quella di Reggio Emilia, 9 in quella di Modena, 31 in quella di Bologna (nessuno in territorio imolese), 3 in quella di Ferrara, 2 nella provincia di Forlì-Cesena (nessuno nel forlivese), 4 in quella di Rimini. Nessun decesso si è verificato in provincia di Ravenna. Un solo decesso si riferisce a un residente fuori regione.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

2.811 casi a Piacenza (46 in più rispetto a ieri)

2.800 a Reggio Emilia (135 in più)

2.498 a Modena (82 in più)

2.339 a Bologna e Imola (114 in più)

2.083 a Parma (34 in più)

1.511 a Rimini (55 in più)

656 a Ravenna (29 casi in più, la percentuale di crescita è del 4,6%)

447 a Forlì (63 in più)

419 a Cesena (14 in più)

368 a Ferrara (27 in più).

I 656 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

34 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (+ 2)

300 nel comune di Ravenna (+ 13)

101 a Faenza (+ 3)

47 a Lugo (+ 2)

42 a Cervia (nessun aumento)

19 a Castelbolognese (+ 1)

17 ad Alfonsine (+ 3)

17 a Bagnacavallo (+ 1)

16 a Russi (nessun aumento)

12 a Cotignola (nessun aumento)

10 a Fusignano (nessun aumento)

9 a Conselice (+ 1)

9 a Massa Lombarda (+ 1)

8 a Riolo Terme (+ 1)

5 a Solarolo (nessun aumento)

5 a Brisighella (nessun aumento)

3 a Sant’agata Santerno (nessun aumento)

2 a Casola Valsenio (+ 1)

Nessun caso a Bagnara

L’informativa delle autorità sui 29 casi a Ravenna – 12 le persone guarite

Rispetto alle 29 positività comunicate per il territorio del Ravennate, 16 fanno riferimento a donne e 13 a uomini. Due le persone residenti fuori provincia. Venti pazienti sono in isolamento domiciliare poichè privi di sintomi o con sintomi leggeri, gli altri 9 sono ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Sul fronte epidemiologico, si tratta principalmente di pazienti che hanno avuto contatti stretti con casi già accertati. non si sono registrati decessi, mentre sono 12 le persone guarite clinicamente: 7 donne e 5 uomini. Circa 600 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

Dichiarazione del Sindaco Massimo Medri sulle 8 guarigioni registrate a Cervia

“Sono 29 i casi in provincia di Ravenna comunicatoci questo pomeriggio dall’Ausl. Resta invariato il numero totale delle persone positive nella nostra città, che si ferma a 42 e circa 90 le persone in isolamento, perché contagiati o venuti a contatto con casi accertati. Sempre in data odierna ci è stato comunicato che sono otto i cervesi giudicati clinicamente guariti dalla nostra azienda sanitaria. Come Amministrazione Pubblica continuiamo ogni giorno a monitorare la situazione, e ringrazio i cittadini cervesi che ogni giorno rispettano scrupolosamente le disposizioni. Ne approfitto anche per ricordare ulteriormente quanto sia indispensabile seguire le norme igienico-sanitarie, e il decreto ministeriale attualmente in vigore. Più restiamo a casa, e rispettiamo le norme, prima potremo intraprendere il percorso che ci porterà ad una progressiva apertura”.

Sergio Venturi è stato confermato Commissario ad acta

Sergio Venturi è stato confermato Commissario ad acta per la gestione dell’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, con proroga dell’incarico, in scadenza , fino al , data in cui termina lo stato d’emergenza nazionale decretato dal Governo.