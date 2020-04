Da Piangipane 1.200 auro a Ausl Romagna grazie a Farmacia Boschini, Merceria Timoncini e Un Mosaico di idee

Il progetto di comunità nato alla fine di marzo a Piangipane ha consentito di raccogliere 1.200 da devolvere all’Ausl Romagna. Il progetto, nato da un’idea della Farmacia Boschini di Piangipane e colta al volo da Merceria Timoncini e coordinata da Un Mosaico di idee ODV (Associazione titolare di un “Patto per la cura dei beni Comuni siglato con il Comune di Ravenna dal 2016), consisteva nella realizzazione, da parte delle allieve del corso di cucito (organizzato nel 2019 dalla Associazione) e da alcune altre volontarie del paese, di mascherine in tessuto, messe poi a disposizione a fronte di piccole offerte, da devolvere alla Ausl Romagna per l’emergenza Covid. È stata ovviamente data evidenza che queste mascherine non sono omologate contro il COVID-19, ma costituiscono un filtro meccanico, che aiuta a limitare la diffusione del virus; si lavano a casa anche a 90° C., o con disinfettanti per bucato.

Alla conclusione del progetto le offerte sono arrivate a 1.200 euro. Oggi stesso è stato eseguito il bonifico, con indicazione di utilizzo per l’Ospedale di Ravenna, per emergenza Coronavirus: “Vogliamo sostenere e ringraziare tutti i sanitari e lavoratori degli ospedali che con abnegazione stanno dando un esempio alla società, mettendo anche a repentaglio la sicurezza di se stessi e delle loro famiglie” si legge nella motivazione.

Nel frattempo la Farmacia Boschini si è attrezzata per la consegna a domicilio dei farmaci e la Merceria Timoncini ha attivato la modalità di commercio on-line, con consegna a domicilio della merce.