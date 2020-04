Coronavirus. Oggi a Ravenna un decesso e un nuovo caso di positività, ma ben 39 guarigioni

I CASI – In Emilia-Romagna oggi 29 aprile, si sono registrati 259 positivi in più rispetto a all’inizio della crisi sanitaria da Coronavirus si sono registrati complessivamente 25.436 casi di positività. Sono saliti a 5.992 i nuovi tamponi dell’ultimo giorno (182.857 quelli complessivi). La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è diminuita oggi al 4,3%. Cala in modo drastico il numero dei casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: meno 2.299 rispetto a (9.563 oggi contro i 11.862 del giorno precedente). Questo dato è il frutto del riallineamento avvenuto a Reggio Emilia e di cui si fa cenno alla voce guarigioni.

LE PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, complessivamente arrivano a 6.402, 1.886 in meno rispetto a

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 206 (20 in meno rispetto a ). Diminuiscono di molto i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (- 381).

LE GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite salgono a 12.322 (+ 2.519). Il forte aumento dei casi di guariti (molto positivo) è dovuto in particolare al riallineamento dei flussi informatici all’Ausl di Reggio Emilia, con il caricamento di dati relativi all’ultima settimana, con 801 pazienti senza sintomi e 1.355 con doppio tampone negativo. Dati recepiti dal sistema regionale. Pertanto, il numero complessivo inviato dall’Ausl di Reggio Emilia va considerato come cumulativo dell’ultima settimana di rilevazione.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 39 nuovi decessi: 21 uomini e 18 donne. Un decesso in provincia di Ravenna.

IL DETTAGLIO – In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

4.660 casi a Reggio Emilia (+ 47)

4.416 a Bologna e Imola (+ 64)

4.062 a Piacenza (+ 69)

3.657 a Modena (+ 27)

3.157 a Parma (+ 13)

2.005 a Rimini (+ 15)

982 a Ravenna (+ 1, crescita dello 0,1%)

921 a Ferrara (+ 3)

891 a Forlì (+ 11)

685 a Cesena (+ 9)

I 982 casi della Provincia di Ravenna distribuiti per Comune

51 residenti al di fuori della provincia di Ravenna (=) 444 nel comune di Ravenna (=) 127 a Faenza (=) 67 a Lugo (=) 64 a Cervia (=) 60 a Russi (+ 1) 32 a Bagnacavallo (=) 29 ad Alfonsine (=) 22 a Castel Bolognese (=) 21 a Fusignano (=) 16 a Cotignola (=) 11 a Massa Lombarda (=) 10 a Brisighella (=) 8 a Riolo Terme (=) 8 a Conselice (=) 7 a Solarolo (=) 3 a Sant’agata Santerno (=) 2 a Casola Valsenio (=) Nessun caso a Bagnara



L’informativa delle autorità sul decesso, sul nuovo caso e sulle 39 guarigioni a Ravenna

Nella giornata di per il territorio del Ravennate è stata comunicata una sola nuova positività che fa riferimento ad un paziente di una struttura per anziani sul territorio già seguito, che anche in considerazione dell’età avanzata è stato ricoverato. È stato inoltre comunicato un nuovo decesso: un paziente di 89 anni. Si sono infine verificate ulteriori 39 guarigioni complessive più 9 guarigioni cliniche di pazienti che effettueranno tamponi di negativizzazione. Sono circa 180 le persone che restano in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

La dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri

“Solo un caso di Coronavirus in tutta la Provincia di Ravenna, nessun caso a Cervia, è quanto ci ha comunicato questo pomeriggio l’Ausl Romagna. Da qualche giorno riscontriamo finalmente dati positivi, e che ci fanno capire che gli sforzi fatti fin ora non sono stati invano. Abbiamo percorso la strada giusta, e questo è ad una consapevolezza, ora dobbiamo iniziare a pensare alle riaperture, e allo stesso tempo stare attenti a non ricadere di nuovo in una nuova emergenza, che comprometterebbe questa città proprio all’inizio della stagione balneare. Per questo vi chiedo di essere ancora pazienti, e di continuare a rispettare le norme igienico-sanitarie, i Decreti Ministeriali, tutte le Ordinanze Comunali e Regionali. Il totale dei positivi resta perciò fermo a 63, mentre i guariti aumentano ancora di un’unità arrivando a 41, si aggiunge un donna di 51 anni giudicata guarita dalla nostra Azienda Sanitaria. Restiamo a casa, ce la faremo insieme!”