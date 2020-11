72enne investita a Lugo: ferita nell'impatto, è stata portata al Bufalini in elicottero

Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in pieno centro a Lugo lungo viale degli Orsini all’incrocio con via Baracca una 72enne è stata investita da una 66enne alla guida di una Polo: la dinamica dell’incidente al momento è ancora al vaglio. La signora alla guida della vettura è rimasta illesa, mentre ad avere la peggio è stata la 72enne: ferita nell’impatto, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica. Vista l’entità delle ferite e dei traumi, i sanitari hanno poi richiesto l’ausilio dell’elimedica, con la quale la donna, rimasta cosciente, è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena: pare, per fortuna, non in pericolo di vita. Sul posto anche la Municipale per i rilievi di rito.

