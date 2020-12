Monti, Legacoop Romagna: errore chiusure festivi e prefestivi in centri e gallerie commerciali

“La chiusura nei festivi e prefestivi delle attività non alimentari presenti nei centri e nelle gallerie commerciali, indipendentemente dal fatto che si trovino in zona gialla arancione o rossa, provoca una grave distorsione della concorrenza, tanto più pesante nei mesi di dicembre e gennaio in cui si moltiplicano le festività, con conseguente moltiplicazione delle chiusure, e nei quali vi è maggiore propensione all’acquisto” è l’allarme lanciato del presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti.

“La bozza del decreto – insiste il presidente di Legacoop Emilia-Romagna – va assolutamente modificata per questa parte: non si capisce per quale ragione si attui questa discriminazione tra negozi delle stesse tipologie a seconda che siano situati dentro o fuori centri e gallerie commerciali. Il rischio concreto è quello di indurre alla chiusura tali attività con gravi contraccolpi sull’economia e sull’occupazione”.