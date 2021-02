In casa nascondeva cocaina e materiale per lo spaccio: Carabinieri di Lugo arrestano un uomo

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato nella tarda serata di domenica 7 febbraio, un cittadino di origine magrebina residente in quel comune per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

Nella circostanza i militari durante uno specifico servizio svolto nel Comune di Massa Lombarda, finalizzato al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, hanno notato nel parcheggio retrostante un supermercato un veicolo il cui conducente aveva da subito un atteggiamento sospetto e tale da far decidere per un controllo sicuramente più approfondito.

I Carabinieri in breve tempo sono riusciti, infatti, a rinvenire nella disponibilità del guidatore sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi.

A seguito di tale riscontro è stata eseguita una perquisizione domiciliare nell’abitazione del magrebino e all’interno della stessa, ben occultati, sono stati trovati oltre 300 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per lo smercio, nonché un bilancino di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente, oltre ad una consistente somma in denaro contante in banconote di vario taglio.

Arrestato su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, informato dai militari dell’accaduto, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma e successivamente tradotto presso la casa Circondariale di Ravenna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.