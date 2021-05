Lavori di ristrutturazione: chiuso fino al 15 maggio l’ufficio postale di via Meucci a Ravenna

Poste Italiane comunica che dal 3 al 15 maggio l’ufficio postale di Via Antonio Meucci a Ravenna resterà chiuso per lavori di ristrutturazione interna.

Per tutte le operazioni di radicamento, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Ravenna 7 in via Fiume Montone Abbandonato, mentre per le operazioni in circolarità sono a disposizione gli altri sette uffici postali del capoluogo.

L’ufficio postale di Ravenna 8 riaprirà lunedì 17 maggio con i consueti orari.