Agenzia delle Dogane Ravenna: avviato progetto Infoil in un Deposito Costiero del territorio

I funzionari dell’Agenzia ADM dell’Ufficio di Ravenna, nell’ambito del progetto denominato “INFOIL”, hanno concluso un’attività di verifica tecnica rilasciando lo specifico disciplinare di servizio di adeguamento al sistema INFOIL ad un Deposito Costiero del territorio, di notevole dimensione, leader nel rifornimento delle stazioni di servizio stradali in tutto il Centro-Nord Italia.

“Il sistema INFOIL è un sistema di informatizzazione adottato ai fini fiscali per il controllo della detenzione e movimentazione dei prodotti energetici indicati dal Testo Unico sulle Accise, in particolare benzina e gasolio destinato alla carburazione, movimentati dai grandi operatori economici commerciali del settore” – spiegano dalla Agenzia delle Dogane -. I dati in esso registrati possono essere sottoposti in “tempo reale” al controllo dei funzionari ADM, al fine di valutare la quantità e la qualità del prodotto custodito e movimentato e di accertare la corretta liquidazione dell’imposta dovuta”.

L’INFOIL si colloca all’interno del piano di digitalizzazione e informatizzazione del settore prodotti energetici e si affianca al già avviato progetto di dematerializzazione dei documenti di circolazione in regime sospensivo e-AD e, da ultimo, dei documenti delle merci ad accisa assolta con l’utilizzo del DAS elettronico (e-DAS).

“Dotare l’impianto di un sistema di telemisurazione del livello di carburante significa disporre di uno strumento capace di rilevare in tempo reale, 24h su 24, quanto gasolio e benzina siano presenti nei serbatoi di stoccaggio senza recarsi fisicamente in loco, almeno nella prima fase di analisi e accertamento. In tal modo ADM assicura, da remoto, controlli efficaci ed efficienti sui serbatoi di stoccaggio, al fine di contrastare le frodi in materia di carburanti ed evasione di accisa” concludono dalla Agenzia.