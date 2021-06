Tragedia della strada sulla Cervese: muore motociclista dello staff del Giro d’Italia Under 23

Tragico incidente stradale sulla Cervese (Via Salara) nell’abitato di Tantlon – nel comune di Cervia – nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 giugno. Verso le ore 19.30 un motociclista dello staff del Giro d’Italia Under 23 di ciclismo, che si sta correndo in Romagna, mentre stava rientrando in albergo a Cervia in sella alla sua moto di grossa cilindrata (una Suzuki 1250), in una curva presso l’abitato di Tantlon si è scontrato con un’auto (una Mini Club) che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato fatale al motociclista che è morto sul colpo. Anche la ragazza che era alla guida dell’auto è stata soccorsa, in stato di shock, e trasportata con ferite di media gravità a Forlì. Sul luogo della tragedia le Forze dell’Ordine, i VVFF e i mezzi di soccorso. Le dinamiche dell’incidente sono in fase di ricostruzione.