Furgone a fuoco in A14 Dir all’altezza di Bagnacavallo: traffico bloccato, lunghe file verso Bologna

Questa mattina, lunedì 19 luglio, un furgone telato ha preso fuoco sull’autostrada A14 Dir in direzione Bologna, all’altezza della zona artigianale di Bagnacavallo, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici intervenuti.

Sul posto si sono precipitate due squadre di Vigili del Fuoco che stanno procedendo alle operazioni di spegnimento, ormai in dirittura di arrivo, ma sulla direttrice stradale il traffico è bloccato e si sono formate lunghissime colonne di veicoli, in attesa che la circolazione, che è stata immediatamente bloccata, possa riprendere, almeno su una corsia.

L’incendio è stato a lungo visibile anche da molto lontano a causa dell’alta colonna di fumo nero che si è alzata dal veicolo in fiamme.