In occasione del 77° anniversario della Liberazione di Ravenna, che ricorre oggi 4 dicembre, alle 11 in piazza del Popolo si è svolta la tradizionale cerimonia di deposizione di corone e omaggio alla lapide in memoria dei Caduti della seconda guerra mondiale.

“A 77 anni dalla Liberazione di Ravenna – ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale – abbiamo reso omaggio alla lapide in memoria dei Caduti della Seconda guerra mondiale in piazza del Popolo. Una sentita cerimonia per deporre le corone assieme al prefetto Enrico Caterino e al presidente dell’Anpi di Ravenna, Ivano Artioli. Erano presenti anche la presidente del Consiglio comunale Ouidad Bakkali e Daniele Perini in rappresentanza della Provincia. Ha accompagnato la commemorazione la Banda musicale cittadina di Ravenna cogliendo l’occasione di ricordare Bruno Baroni, storico componente della banda, recentemente scomparso, nella quale suonò ancora adolescente per la prima volta il 4 dicembre del 1951″.