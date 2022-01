Montaletto, pubblicato avviso per affidamento del servizio di progettazione segnaletica al “Parco Artigianale+”

L’Amministrazione Comunale, dopo aver intrapreso nel 2019 un percorso partecipativo sperimentale relativo alla valorizzazione e al rilancio dell’Area Artigianale di Montaletto con il coinvolgimento di Imprese ed Associazioni di Categoria, ha pubblicato un avviso esplorativo per l’affidamento diretto del servizio di progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione per 5 anni della segnaletica relativa al “Parco Artigianale+” di Montaletto.

Il valore stimato dell’appalto è pari ad euro 50.000, iva inclusa.

La manifestazione di interesse – da parte degli operatori interessati – può essere presentata fino alle ore 12 del 27 gennaio 2022. L’avviso, con la documentazione relativa, è pubblicato nel sito del Comune, nella sezione “Profilo committente del Comune di Cervia e della centrale Unica di Committenza” al link https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?_csrf=GCW86HCKAV2SMG4HLFBKJMVYH8463KUK.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico Parco della Salina in Piazza XXV Aprile, 11 – 1° piano (tel: 0544 979176; mail: sviluppoeconomico@comunecervia.it).

“Il Comune di Cervia mira al rilancio dell’area artigianale di Montaletto, valorizzandone e qualificandone i punti di accesso con una nuova segnaletica, al fine di accogliere in modo ottimale chi accede al territorio, armonizzando alcuni elementi di informazione turistica già esistenti e creando un’immagine identificativa dell’area medesima. Pertanto, in quanto esigenza emersa originariamente in sede di laboratorio partecipato e riproposta in sede di confronto con le Associazioni di Categoria (CNA e Confartigianato) e con le realtà del territorio, l’Amministrazione ha deciso di riattivare il percorso intrapreso nell’area artigianale di Montaletto, indirizzandolo verso la progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione della segnaletica ivi collocata” dichiara l’assessora alle Attività Produttive Michela Brunelli.

Cervia, 4 gennaio 2022