Faentino scippato di un orologio da 120mila euro a Milano Marittima: arrestati i ladri

Un uomo faentino è stato scippato dell’orologio di grande valore che aveva al polso, mentre si trovava a passeggiare per le strade di Milano Marittima.

L’episodio, come riportano Corriere di Romagna e Il Resto del Carlino edizioni di Ravenna, è avvenuto sabato sera poco prima della mezzanotte e l’oggetto rubato è un Patek Philippe del valore di 120 mila euro.

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate dai Carabinieri poco dopo il furto, con la refurtiva ancora addosso. Si tratta di una coppia di campani, in trasferta per compiere reati. Durante il furto, uno immobilizzava il braccio del malcapitato, mentre l’altro, con una manovra rapidissima, gli sfilava l’orologio. Ora si trovano in carcere con l’accusa di furto aggravato.