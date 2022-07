Darsena di Ravenna. Al via i lavori per la realizzazione del 2° tratto della passeggiata lungo il Candiano fino al ponte mobile

Cominciano domani, 27 luglio, con l’apprestamento del cantiere i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di circa 1,4 chilometri della “Passeggiata lungocanale Candiano”, in Darsena.

Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 3.022.130 euro finanziato dal “Bando periferie”. Il nuovo tratto arriverà fino al ponte mobile e andrà ad unirsi al primo, inaugurato nel luglio del 2020. La prima parte interessata dai lavori, che avranno una durata totale di 448 giorni, sarà quella dopo il Darsenale verso il ponte mobile.

Così come è stato per il primo tratto, l’idea progettuale è quella di privilegiare il rapporto visivo con l’acqua, prevedendo un percorso pedonale a ridosso della banchina, accompagnato da una fascia di separazione rispetto alla strada disegnata con verde, panchine, rampe, attrezzature varie di supporto.

L’illuminazione sarà una prosecuzione di quella già esistente, con una implementazione degli impianti presenti. Ci saranno anche diverse “isole tematiche” di 6 metri per 25 dedicate al movimento, al fitness, al relax, al gioco bimbi e all’estensione all’esterno di attività commerciali.

L’intervento è idealmente suddiviso in quattro tratti diversificati l’uno dall’altro in base alle caratteristiche di ogni area: il primo partirà dalla fine della passeggiata già esistente fino al Darsenale e sarà lungo 465 metri; il secondo tratto, di 290 metri, scenderà gradatamente a terra e si svilupperà dalla Raviplast fino a via Pirano; il terzo tratto partirà da via Pirano agli orti dell’Orangerie e sarà di circa 260 metri; infine il quarto tratto di circa 365 metri, sarà un vero e proprio percorso sinuoso nel verde.