Incidente nella notte in Via Marabina. Auto si cappotta in un campo. Automobilista estratto dai Vigili del Fuoco

Non si placa la scia di incidenti stradali lungo le strade ravennati. L’ultimo sinistro si è verificato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto, in Via Marabina, quasi all’altezza di Ponte Nuovo. Attorno alle 4 del mattino, all’altezza di una semicurva l’auto è uscita di strada e dopo essersi cappottata su se stessa è finita in un campo a lato strada.

L’automobilista, al momento non si sa se uomo o donna nè età, è stato soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco. Il ferito, rimasto incastrato nell’abitacolo, dopo essere stato estratto dal personale del 115, è stato ricoverato in codice di media gravità al Bufalini di Cesena.

Sul posto anche la Polizia Locale di Ravenna e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza l’auto.