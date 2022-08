Festa di Rifondazione Comunista a Sant’Agata sul Santerno: gastronomia, politica e intrattenimento musicale

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna l’annuale festa di Rifondazione Comunista. A Sant’Agata sul Santerno, in piazza 25 aprile, dal 10 al 16 agosto, riapre lo stand gastronomico con cappelletti artigianali, anguilla ai ferri, rane e tante altre specialità locali.

Non mancheranno poi le iniziative culturali: si parte con un incontro sul tema della transizione ecologica con l’intervento anche di Legambiente, durante il quale ci si confronterà anche sulla dirimente questione del rigassificatore da ormeggiare al porto di Ravenna (10); si parlerà anche di scuola con la segretaria della FLC-Cgil Sara Errani (11); del futuro della sinistra, con rappresentanti del PCI e di Potere al Popolo (12); di guerra, in un’ottica di economia e lavoro, anche in vista del congresso CGIL, con Marinella Melandri, segretaria generale del sindacato in provincia (13), e di storia e Costituzione, con Claudio Carta del direttivo ANPI, Carlo Boldrini della Consulta Antifascista e Adelmo Cervi (14); a cura dell’Associazione Itali-Cuba la serata di ferragosto dedicata all’internazionalismo ed alle lotte in America Latina con Rodolfo Dalpane e Domenico Gavella (15); chiuderà la festa l’intervento del segretario nazionale Maurizio Acerbo e quello provinciale Iuri Farabegoli (16).

Spazio anche l’intrattenimento musicale: il 10 si esibirà il duo IL MISTICO E L’AVIATORE, l’11 agosto tributo ai Nomadi dei FIGLI DELL’OBLIO, il 12, il 13 ed il 14 musiche antifasciste con il maestro GIANNI CARNEVALI e il 16 con l’orchestra TRADIZIONI DI ROMAGNA.