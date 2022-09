Fira e gli eventi sportivi: in arrivo torneo di bocce, 65^ Coppa Citta di Russi e “Zug e Zugatlon”

Anche per l’edizione 2022 non mancheranno le iniziative sportive, tradizionali e non, che partiranno già dai primi giorni di settembre.

Dal 2 al 19 settembre, durante tutte le giornate della Fira, nei campi da Tennis di largo Bersaglieri si disputerà il Torneo Nazionale di Tennis singolare Categoria Open, che si concluderà il lunedì della Fira con la finale.

Domenica 4 settembre si terrà una passeggiata di 12/16km lungo il Lamone e a seguire visita guidata a Palazzo San Giacomo, domenica 11 settembre i ciclisti delle categorie giovanissimi si sfideranno nella “65^ Coppa Città di Russi” (il via alle ore 9.30 nella zona artigianale), mentre martedì sera (il 13) piazza Farini ospiterà l’appuntamento ludico-sportivo “Zug e Zugatlon” a partire dalle 19.30.

Sabato 17 settembre si inizia prestissimo, quando alle 7.30 in piazza Farini avrà luogo il 28° raduno cicloturistico autogestito “Fira di Sett Dulur”. Domenica 18, dalle ore 9, nel lago Meeple Lake di Bagnacavallo, si svolgerà il “Trofeo città di russi – e mei dla fira 2022”, la gara di pesca a tecnica libera, mentre lunedì 19, alle ore 15 dal Centro Commerciale di via Godo Vecchia prenderà il via la “Camminata della Salute”.

GLI EVENTI SPORTIVI

2/19 settembre

Campi da Tennis | largo Bersaglieri 5

TORNEO OPEN NAZIONALE DI TENNIS FIRA DI SETT DULUR

domenica 4 settembre

ore 8.30 | Palazzo San Giacomo

RACCONTI IN VIAGGIO: IL LAMONE

passeggiata di 12/16km lungo il fiume sulle tracce della storia

a seguire visita guidata a palazzo

sabato 10 settembre

ore 20.00 | parco Berlinguer

47° TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE

gare finali e premiazioni vincitori

domenica 11 settembre

ore 9.30 | Zona Artigianale

65° COPPA CITTÀ DI RUSSI

gara ciclistica per giovanissimi

martedì 13 settembre

ore 19.20 | piazza Farini

CAMMINATA LUDICO MOTORIA

aperta a tutti

ore 19.30 | piazza Farini

ZUG E ZUGATLÔN

serata dello sport con intrattenimento

sabato 17 settembre

dalle ore 7.30 | piazza Farini

RADUNO CICLOTURISTICO AUTOGESTITO

28° trofeo “Fira di Sett Dulur”

domenica 18 settembre

dalle ore 9.00 | Meeple Lake | Bagnacavallo

TROFEO CITTÀ DI RUSSI – E MEI DLA FIRA 2022

gara di pesca a tecnica libera

lunedì 19 settembre

ore 15.00 | Centro Commerciale | via Godo Vecchia

CAMMINATA DELLA SALUTE PER IL CENTRO DELLA CITTÀ